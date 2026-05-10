Tom Bauer – „Ned mit mir“

Seniorenbeirat Ansbach - Mit Humor gegen Betrug.

In seinem Programm „Ned mit mir“ nimmt Kabarettist Tom Bauer die Maschen von Telefonbetrügern aufs Korn. Auf der Bühne der Kammerspiele Ansbach zeigt er auf unterhaltsame Weise, wie sogenannte Schockanrufe funktionieren, mit welchen Tricks Kriminelle Angst und Zeitdruck erzeugen und warum gerade ältere Menschen immer wieder ins Visier geraten. Das Besondere an dem Nachmittag ist die Verbindung aus Kabarett und Prävention. Während Tom Bauer die betrügerischen Gesprächsmuster humorvoll entlarvt, ergänzt ein Polizeibeamter aus der präventiven Arbeit die rechtliche und praktische Seite. Er erklärt, wie man sich am Telefon richtig verhält, wann man sofort auflegen sollte, warum niemals Geld oder Wertsachen an Unbekannte übergeben werden dürfen und wie Angehörige, Nachbarn und Freunde helfen können, Betroffene zu schützen. So entsteht ein informativer, kurzweiliger und zugleich wichtiger Abend, der zum Lachen bringt und Sicherheit gibt.