Nach einer ausverkauften Tour in 2019 kommt TOM BECK 2020 zurück zu seinen Fans. Seine Rolle als Hauptdarsteller in der RTL Serie „Alarm für Cobra 11“ gab der Musiker auf, um sich ganz auf neue schauspielerische Herausforderungen und die Arbeit im Studio konzentrieren zu können.

Die aktuellen Songs die hierbei entstanden sind, pendeln zwischen bittersüßer Melancholie und humorvollen Texten. Es geht um die verlorene Liebe, die Freiheit und die Lust aufs Leben. Am Ende bleibt ein ehrlicher und authentischer TOM BECK, mit allen Erfahrungen, die das Leben ausmachen.

Parallel zu seiner musikalischen Arbeit ist TOM BECK immer wieder in großen Kinoproduktionen zu sehen. Zusammen mit Matthias Schweighöfer, Fahri Yardim, Milan Peschel und Marie Bäumer drehte er erfolgreiche Filme wie „Der Schlussmacher“ und „Vaterfreuden“. Live merkt man dem Musiker schnell an, mit wie viel Herz und Leidenschaft er sich der Musik verschrieben hat. Der Multiinstrumentalist liebt die Bühne und ist ein geborener Entertainer. Inzwischen spielt TOM BECK die großen Festivals wie „Rock am Ring“ und “Rock im Park“ und kann auf zwei Studioalben und drei Live-Alben zurückblicken. Man kann sagen, der Musiker TOM BECK ist endlich angekommen!