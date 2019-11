Tom Gaebel & His Orchestra - „A Swinging Christmas“

Freuen Sie sich auf eine mitreißende Christmas-Party mit Tom Gaebel, bei der Winterfrust und Vorweihnachtsstress keine Chance haben.

Geschenke unterm Tannenbaum, die Gans im Ofen und Oma holt die Blockflöte raus. Alle Jahre wieder…das gleiche Spiel. Jeder von uns kennt das, Weihnachten auf die klassische Art. Höchste Zeit für ein wenig Abwechslung, meinen Sie nicht auch?

Tom Gaebel, Deutschlands angesagtester Big-Band-Entertainer der alten Schule, beweist, dass es auch anders geht. Mit seiner großen Weihnachtsshow „A Swinging Christmas“ sorgt der Sänger mit der Ausnahmestimme für glühende Wangen bei Jung und Junggebliebenen. Von „White Christmas“ über „Jingle Bells“ bis „Let It Snow” – Tom Gaebel und sein Orchester spielen die schönsten amerikanischen Weihnachts-Evergreens und moderne Klassiker wie „Driving Home For Christmas“ oder „ All I Want For Christmas Is You“ im heißen Easy-Listening-Sound. Ganz in der Tradition von Showlegenden wie Frank Sinatra, Dean Martin und Co.

Freuen Sie sich auf eine mitreißende Christmas-Party, bei der Winterfrust und Vorweihnachtsstress keine Chance haben.

Lassen Sie sich dieses musikalische Weihnachtshighlight nicht entgehen!