konzet

Bereits 2019 überzeugte er mit seiner Debüt-EP "Brustbeutel", die den Grundstein für eine beeindruckende Karriere legte und Tom Hengst als eine der treibenden Kräfte der New Wave des Deutschrap etablierte.

Seitdem hat sich viel getan: Seine Diskografie wächst stetig, und mit jedem Release beweist er aufs Neue seine Vielseitigkeit und sein außergewöhnliches Talent. Seine Texte erzählen Geschichten, die bewegen, und bieten einen authentischen Blick auf das Leben – nahbar, ehrlich und mitreißend.

2025 ist es soweit:

Tom Hengst bringt mit seiner High Stakes Tour energiegeladene Performances und intensive Momente auf die Bühnen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Fans können sich auf unvergessliche Abende freuen, die einmal mehr zeigen, warum er einer der spannendsten Künstler der aktuellen Deutschrap-Szene ist.