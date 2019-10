Mit seinem neuen Album "Where are you brother" auf Tour

Tom Keller in einem Satz beschreiben zu können ist nahezu unmöglich. Wenn der Versuch dennoch gewagt werden müsste, könnte es in etwa so klingen: Ein autodidaktisch-musikalischer Tausendsassa, mit einem so beeindruckenden Charisma wie es selten wahrgenommen wird. Mit seiner warmen und nahezu hypnotisierenden Stimme zaubert der Singer/Songwriter und Produzent, wahre musikalische Gemälde an seinen Konzertabenden. Stets auf einer konstanten musikalischen, aber auch persönlichen Entwicklung bedacht, präsentiert Tom Keller nun sein nächstes Singer/Songwriter Album: Where are you brother ab Herbst 2019.

Entstanden sind sehr lebendige und emotionale Stücke, die viele Erlebnisse und Erfahrungen aus Toms langer Musikkariere wiederspiegeln. Sei es eine lange Zeit im Ausland, die Zusammenarbeit mit internationalen Künstlern oder sein vor kurzem erschienenes SUN CHILD Projekt, bei welchem er sich auch völlig neuen Soundwelten geöffnet hat.

Mit Where are you brother erfüllt sich Tom Keller auch den bereits lang gehegten Traum von seinem ersten Album mit diesem musischen Fokus. Welches nun schlicht als stimmiges und vom ersten bis zum letzten Track durchweg überzeugendes Album daherkommt. Seine Virtuosität gepaart mit seinem emphatischen Einfühlungsvermögen machen jeden Song zu einem Besonderen.