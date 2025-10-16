Tom Liwa ist einer der rührigsten und vielfältigsten Musiker in der deutschen Musiklandschaft. Solo- und Bandprojekte (Flowerpornoes!), Theaterarbeit, Lyrikbände, Kinderhörspiele - die Liste seiner Werke und Veröffentlichungen seiner schon über vier Jahrzehnte währenden Laufbahn ist ganz schön lang. Nun erscheint im September Toms Greatest-Hits-Doppelvinyl-Album "20 Power Hits" (Misitunes/Hanseplatte).

Wir freuen uns riesig, dass Tom mit der neuen Doppel-LP nun endlich auch bei uns im Lab gastiert! Bei uns begibt er sich auf die Reise in seine Vergangenheit, wie viele von uns es am liebsten gewonnen haben: Ganz alleine mit seiner alten Zaubergitarre und Geschichten und Anekdoten aus den über vierzig Jahren seiner musikalischen Karriere, über seinen weiten Weg vom Wegbereiter des modernen deutschsprachigen Indiepop bis zum eigenen Berg mit Thron oben drauf.