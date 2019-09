TOM WALKER ist der Shooting Star unter den jungen britischen Singer/Songwritern – im vergangenen Jahr tauchte er noch auf allen relevanten „One to watch“-Listen auf. Der Schotte mit der eindrucksvollen Stimme gibt am 16. Oktober seine Visitenkarte im LKA/Longhorn in Stuttgart-Wangen ab.

Schon seine charismatische erste Single „Leave A Light On“ stand wochenlang in den europäischen Hitparaden und erhielt Sechsfach-Platin. Dieses Jahr nun traf der verdiente Erfolg ein: Bei den BRIT-Awards errang TOM WALKER überlegen den Titel als British Breakthrough Act. Sein Debütalbum „What A Time To Be Alive“, erschienen Anfang März, ging direkt auf die eins der britischen Charts und hat schon jetzt Gold-Status erreicht. Bei Spotify steht der Newcomer auf dem Sprung in die Global Top 100.

Nachdem TOM WALKER in der Vergangenheit mit Künstlern wie Hurts oder George Ezra auf Tour war, füllt er inzwischen als Headliner die Hallen und versteht es, zu überzeugen: Der Schotte weiß seine eindrucksvolle Stimme effektvoll einzusetzen, insbesondere die akustisch vorgetragenen Songs zeigen das riesige Potenzial dieses Organs. In Bandbesetzung wiederum hört man den Groove, diese vom HipHop und Reggae beeinflussten Kadenzen, mit denen seine Stimme fast wie ein Instrument klingt. Und ganz nebenbei erzählt uns Walker Geschichten aus seinem Leben, mal traurige, mal fröhliche, mal beides. Aber immer mit dem Talent eines großen Dichters.