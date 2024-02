Gianna Bacio ist mit ganzem Herzen Aufklärerin und Unterhalterin. Sie bricht Tabus, indem sie frei und offen über Sex spricht.

Als Sexualpädagogin und Autorin zeigt sie, wie Sex (wieder) lustvoll gelingen kann. 2018 veröffentlichte die gebürtige Kölnerin ihr erstes Buch „Hand drauf!“ und damit ein Plädoyer für die weibliche Masturbation. Ihr zweites Werk „Love your Sex“ ist im Januar 2022 erschienen und inspiriert Menschen zu einem entspannten Liebesleben. Über die sozialen Medien, wie Instagram oder TikTok, erreicht Gianna Bacio inzwischen fast eine Million Menschen und ist damit eine der bekanntesten Sexfluencer:innen überhaupt. Im vergangenen Herbst brachte die Creatorin ihren Content dann zum ersten Mal für zwei Shows live auf die Bühne. Doch dabei möchte sie es nicht belassen: In 2024 legt Gianna Bacio gleich mit zehn „Sexfluence Live“-Terminen nach und ist im Frühjahr und Herbst diesen Jahres in ganz Deutschland unterwegs