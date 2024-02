Die Zwillingsbrüder Josef und Jan Prasil, bekannt als Amistat, sind Musiker mit einer tiefen Verbindung. Ihre musikalische Reise ist geprägt von kultureller Vielfalt. Geboren in Deutschland und aufgewachsen in Italien fanden sie in Australien ihre kreative Inspiration, ihre Rückkehr nach Deutschland markierte einen Wendepunkt in ihrer Karriere.

Im Jahr 2023 erreichten Amistat mit einer ausverkauften Europatournee und über 10.000 verkauften Tickets internationale Bedeutung. Nach bereits angekündigten Terminen für den Herbst 2023 planen sie nun eine große Europatournee mit weiteren Daten im Frühjahr 2024 rund um die Veröffentlichung ihrer nächsten EP.

Amistats Musik vereint Bruderliebe, kulturelle Diversität und die universelle Sprache der Musik. Ihre Fans begleiten sie auf ihrer musikalischen Reise, während derer sie Menschen auf der ganzen Welt inspirieren, und mit großartigen Livekonzerten miteinander verbinden.