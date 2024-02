Ich bin hier – noch immer! Allen Umständen zum Trotz … Diese Artist Bio ist keine Aneinanderreihung von Superlativen. Sie ist echt. Meine Geschichte erzählt von Erfolg, leidenschaftlichem Scheitern, von Mut und der Liebe zur Musik. Ich bin Alex Diehl. Wir schreiben das Jahr 2010. Ein junger Künstler packt seine Gitarre ein und klingelt unangekündigt bei einem Produzenten in Rosenheim. Verdutzt öffnet dieser die Studiotür und lauscht dem überraschenden Besuch. Hier beginnt die Reise.

Der Sänger spielte dem Produzenten (Stephan Zeh) an diesem Nachmittag seine ersten selbstgeschrieben, deutschsprachigen Titel mitten in der Regie des Studios vor. Eine freche Aktion mit Happy End. 2011, der erste Demo-Deal bei Warner Music Germany. In diesem Jahr wurden dutzende Songs mit verschiedenen Produzent*innen und Songwriter*innen aus ganz Deutschland kreiert – und nie veröffentlicht. Kurz gestolpert, aufgestanden, weitergemacht. Es folgten Support Shows, Auftritte in kleinen Kneipen quer durch Deutschland und Couch-Gigs bei den Fans der ersten Stunde.

2013 hatte sich der Künstler eine erste solide Fan-Base erspielt und organisierte in Eigenregie ein Showcase in Berlin-Marzahn in einem Jugendcenter. Der Kartenvorverkauf ging über das eigene Girokonto und die Tickets wurden selbst gedruckt. 100 Konzertbesucher*innen und ein junger A&R des frisch gegründeten Sony-Labels „RCA-Deutschland“ lauschten ihm an diesem besonderen Abend in der Hauptstadt. Ein halbes Jahr später unterschrieb der Musiker einen Bandübernahme-Vertrag bei Sony Music Germany und arbeitete fortan an seinem Debüt-Album „Ein Leben lang“ (VÖ 2014). Es folgten zahlreiche Support-Shows u.a. im Vorprogramm von Revolverheld und Laith Al-Deen. Auch die ersten TV-Erfahrungen wurden gesammelt und mit steigender Aufmerksamkeit wurde die erste Deutschland-Club-Tour mit Band gebucht.