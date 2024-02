Technische Präzision, ein Wortschatz wie ein Lexikon und fast ewige Ausdauer auf der Bühne. Ob Live oder im Studio – nach zwei, drei Bars ist jedem klar, dass XAVER ein Ausnahmetalent ist.

Aufgewachsen in einer Künstlerfamilie in Berlin-Charlottenburg wurde XAVER schon früh an die Musik herangeführt. Bereits im Kindesalter fängt er an auf Englisch zu rappen und als Teenager spielt er die ersten Shows. 2020 switcht er auf Deutsch und droppt sein Debüt-Tape „Soßenbrot“. Der Grundstein für seine Karriere ist damit gesetzt. Im Juli 2022 hat XAVER nun seine zweite EP “Flugmodus”, zusammen mit dem renommierten Berliner Produzenten KazOnDaBeat, veröffentlicht, die in der Deutschrap-Szene auf durchweg positive Resonanz stößt. Wie gut er in dieser vernetzt ist, zeigen auch die Features mit Monk von BHZ oder Newcomerin Sira.

Der Sound der EP ist geprägt von genreübergreifenden Einflüssen, die von Detroit Style bis hin zu UK-Garage reichen. Neben seinen technischen Rap Skills beweist er auch auf der lyrischen Ebene großes Fingerspitzengefühl für einen durchdachten und erfrischenden Umgang mit Worten.