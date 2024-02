JACK CURLEY kommt aus Stalybridge, einem Vorort von Manchester. Seine große Leidenschaft ist die Musik, und seit seiner Kindheit ist es sein Traum, vor tausenden von Menschen seine eigenen Songs zu performen – darauf hat er kontinuierlich und beständig hingearbeitet und sich ganz dem Musikerleben verschrieben. Mit seiner höflichen, sympathischen und bodenständigen Art erinnert Jack an Romanhelden der „good old times“. Und wie ein Buchcharakter taucht er als stiller Protagonist an allen Ecken Manchester auf und taucht ein in diesen lebendigen Strom der popkulturell pulsierenden Stadt im englischen Norden. Er arbeitet nachts in einer Bar, lässt sich tätowieren, spielt sehnsüchtig erklingende Straßenmusik und erkundet während ein paar wilden Sommer Ibiza – ganz so, wie es ein englischer Kerouac mit einer Happy Mondays-Biographie unterm Arm machen würde. Mit gerade mal 25 Jahren hat JACK CURLEY schon eine recht bemerkenswerte musikalische Reise hinter sich – doch das ist ihm nicht genug, immer noch arbeitet er unablässig daran, sein einzigartiges Talent zu perfektionieren und seine einfühlsamen Songs zum Leben zu erwecken. Einige Kollabs mit verschiedenen befreundeten Künstlern hat er bereits beim renommierten Label Parlophone releasen können, nun setzt er seine Solo-Karriere auf die nächste Karte, die er spielen wird, mit einem festen Ziel vor Augen, das ihn immerfort antreibt: Nämlich den Traum seiner Jugend zu verwirklichen, vor tausenden von Menschen seine eigenen Songs zu performen und ihre Herzen mit der Kraft seiner Musik und Stimme zu berühren. Von intimen Auftritten in kleinen Pubs in Manchester mit nur wenigen Zuhörern bis hin zu großen und beeindruckenden Festivalbühnen mit tausenden begeisterten Zuschauern hat JACK CURLEY einen weiten Weg zurückgelegt. Seine unwiderstehliche Stimme, die wöchentlich fast eine Million Zuhörer anlockt und für rund 64 Millionen Streams seiner fünf erfolgreichsten Singles auf Spotify sorgt, sowie seine Präsenz in Radio, Fernsehen und in einigen TV-Shows zeugen von seinem Erfolgspotential. JACKSs Musik ist zutiefst persönlich und spiegelt Momente aus seinem Leben wider. Mit diesem intimen Einblick lädt er seine Hörer:innen ein, an seiner Reise teilzuhaben. In seinem Debüt-Song „Alice“ erzählte er authentisch von einer zerbrochenen Beziehung mit einem Mädchen aus seiner Nachbarschaft - eine Geschichte, so nachvollziehbar und von einer Echtheit durchdrungen, die sämtliche Klischees aushebelt. Mit seinem Chart-Hit „Down“, der bereits erstaunliche 57,9 Millionen Abrufe auf Spotify verzeichnet, entfaltet JACK CURLEYs Stimme dann umfassend ihren fesselnden Charme. Seine Musik benötigt keine aufwändige Produktion, um zu glänzen - seine einnehmende Stimme ist das Herzstück seiner Kunst. 700.000 monatlichen Hörer zählt allein Spotify – seine digitale und analoge Fangemeinde erwartet jeden neuen Release mit großer Vorfreude.

Auf der Bühne strahlt JACK CURLEY Freude und Selbstbewusstsein aus und hat obendrein diese ganz besondere Gabe, direkten Kontakt mit seinem Publikum herstellen zu können. Seine Liebe zur Musik ist in jedem Ton spürbar und seine Zuhörer:innen fühlen sich während seiner fesselnden Live-Auftritte wie mit einer direkten Leitung ins Herz mit ihm verbunden.