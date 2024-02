Hallo Freunde, wieder einmal ist ein Jahr vergangen und es ist keine neue Musik rausgekommen. Natürlich lag das an Corona aber um ehrlich zu sein hat mir und meiner Musik eine kleine Lektion in Sachen Geduld nicht geschadet. Im März lag das Album fertig gemastert auf dem Tisch. Wieder mussten wir die Tour verschieben also habe ich die Gelegenheit ergriffen und bin mit meiner Familie zwei Monate durch Süditalien gereist. Abstand macht Dinge sichtbar. Nach der Reise wurde mir klar, dass das Album eben noch nicht so weit ist. Jetzt ist es aber fertig und ich freue mich riesig auf das nächste Jahr!