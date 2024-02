Lostboi Lino geht auf große Phase Tour!

2021 Debut Album „Lost Tape“ Lost in der Corona Pandemie. 2022 unterwegs aber auch zu Hause auf den Festivals in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die erste eigene Tour - springende, tanzende, weinende, lachende aber vor allem glückliche Menschen, in restlos ausverkauften Clubs.

Nach zwei unfassbar intensiven Jahren, ist nun das zweite Album „Phase“ erschienen und spätestens jetzt ist klar: „Here we are now, entertain us!“ Es geht wieder auf Tour, diesmal noch ausgedehnter, noch länger, noch größer aber immer noch intim genug für das, was ihn ausmacht: Lino spricht von sich, aber für so viele!

Was man erwarten darf? Zu viel Gitarren für Rap, zu viel Grunge für Indie und zu poppig für Rock. Stagedives? Na klar. Traurigkeit? Wohl eher fröhliche Melancholie... Aber vor allem dürft ihr auf Lostboi Lino Konzerten eines erwarten, einen Safe Space, in dem alle willkommen geheißen werden!

“It‘s not a phase, it’s just a tour,

it‘s not a tour, it’s just a phase...”