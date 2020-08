»Tomatito y Grupo«

Tomatito, José del Tomate Gitarre

Kiki Cortiñas, Morenito de Íllora Gesang

Ramón Escobar Percussion

Polito Tanz

Ersatz-Termin von SA 14. März 2020

Tomatito, auf Deutsch »Tomätchen«, stammt aus einer Dynastie von Flamenco-Gitarristen und ist seit über dreißig Jahren als Solokünstler, Ensemblemusiker und Filmmusikkomponist erfolgreich. Bereits mit fünfzehn Jahren wurde José Fernández Torres, so sein bürgerlicher Name, von der Flamenco-Legende Camarón de la Isla entdeckt und gefördert. Früh kam es zur Zusammenarbeit mit Paco de Lucía. Heute gilt Tomatito selbst als einer der begnadetsten Gitarristen unserer Zeit und als Inbegriff des Flamenco Nuevo. Weltweit erntet er dafür Anerkennung, ob in Konzerthäusern wie der Carnegie Hall und der Royal Albert Hall oder beim renommierten Montreux Festival und North Sea Jazz Festival.

Das musikalische Vokabular der verschiedenen Spielarten des Flamenco hat Tomatito um Einflüsse aus Jazz, Rock, Blues, Bossa Nova und anderen Quellen erweitert und so dem Flamenco seit den 80er-Jahren zu neuem Schwung verholfen. Mit seinem letzten Soloalbum »Soy Flamenco« kehrte der Gitarrist zu seinen musikalischen Ursprüngen zurück. Das Ergebnis: Flamenco vom Feinsten, in der Tradition verwurzelt und modern zugleich!