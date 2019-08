Tomasz Kowalczyk Trio

Drei Youngster lernen sich 2006 bei einem Jazzworkshop kennen: das tktrio, damals noch Schüler im Teenageralter, spielt noch im Gründungsjahr Konzerte in Berliner Jazzclubs und Konzertsälen. Schnell verlaufen sich jedoch die Wege, das Studium bringt die junge Band früh auseinander. Was bleibt ist die Erinnerung an einen gemeinsamen Sound, an die jugendliche Dynamik und Harmonie, die die Band damals auszeichnete.

10 Jahre und 1000 glückliche Zufälle später landen schließlich alle drei in Norddeutschland. Und hier knüpft das tktrio seit 2017 nathlos an die Energie aus der Berlin-Zeit an mit neuem Sound: virtuose Klaviertriomusik, stets mit einem Fokus auf den melodiösen Gesamteindruck, in dem nicht die einzelnen Bandmitglieder, sondern vielmehr der unverwechselbare Bandsound hervorsticht. So erlebt der Zuhörer nicht eine blosse Aneinanderreihung einzelner Stücke sondern eher ein großes Ganzes im Stil des klangorientierten europäischen Jazz, wo die Dramatik der Gesamtkomposition im Vordergrund steht.

Das tktrio macht ehrliche, handgemachte Musik, die auch Jazzneulinge in ihren Bann zieht.