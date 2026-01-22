Tomatentag mit Vroni

🍅 TOMATENLIEBE TRIFFT VIELFALT – ANZUCHT-WORKSHOP MIT VRONI 🍅

Freut Euch auf einen besonderen Workshop rund um die Tomatenanzucht!

Gemeinsam mit Vroni tauchen wir ein in die Welt außergewöhnlicher Tomatensorten, tauschen Wissen und Erfahrungen aus und stöbern durch eine lebendige Saatgutbörse.

Im Mittelpunkt steht dabei die Förderung von Nachbarschaft, Pflanzenvielfalt und nachhaltigem Gärtnern: In unserer Saatgutbank wurden bereits über 100 verschiedene Samensorten lokal im Quartier gewonnen. Samen aus Eigenproduktion werden hier gesammelt, sortiert und gelagert – und beim Workshop kostenlos geteilt. Der Samentausch lädt dazu ein, Vielfalt weiterzugeben, Neues auszuprobieren und gemeinsam zu gärtnern.

Ob Anfänger*in oder erfahrener Gartenprofi – hier könnt Ihr lernen, Euch durchprobieren, fachsimpeln und vielleicht sogar Eure neue Lieblingssorte entdecken. Neben Tomaten warten auch viele weitere Samen auf Euch – es wird ein echtes Samenfest. Lasst Euch das nicht entgehen!

Kommt vorbei – wir freuen uns auf Euch! 🌱