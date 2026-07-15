Tomatentag mit Vroni

🍅 Tomatenfans aufgepasst! 🌱

Gemeinsam mit Vroni erwartet Euch eine bunte Tomatenverkostung mit außergewöhnlichen und seltenen Sorten aus aller Welt. Probiert Euch durch die Vielfalt von süß bis herzhaft, entdeckt neue Geschmäcker und findet vielleicht Eure neue Lieblingssorte! 😋

Neben der Verkostung gibt es eine spannende Saatgutbörse mit Saatgut von Vroni und Inselgrün. Dort könnt Ihr Saatgut tauschen, mitnehmen und Euch inspirieren lassen. Außerdem lohnt sich ein Blick in unsere Online-Saatgutbank, über die Ihr auch nach der Veranstaltung weiter stöbern und Saatgut entdecken könnt. 🌱

Natürlich bleibt auch viel Raum für Wissensaustausch rund um Anbau, Pflege, Ernte und die faszinierende Vielfalt der Tomatenwelt. Egal ob Gartenprofi, Balkon-Gärtner:in oder einfach neugierig – alle sind willkommen!