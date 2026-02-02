Am heutigen Tag erwartet Sie in der Spielbank Feuchtwangen ein ganz besonderes Highlight: Unsere große Tombola mit einer Gesamtgewinnsumme von 3.000 €! Drei glückliche Gewinner dürfen sich jeweils über 1.000 € freuen.

Losausgabe: Nur an diesem Tag

Gewinnziehung: 21:30 Uhr

Nutzen Sie Ihre Chance und sichern Sie sich Ihr Glückslos – mit etwas Fortune gehören Sie zu den Gewinnern! Besuchen Sie uns in der Spielbank Feuchtwangen und erleben Sie einen Abend voller Spannung und bester Unterhaltung. Wir freuen uns auf Sie!

Bitte beachten Sie:

Zutritt in die Spielsäle nur mit gültigem Lichtbildausweis.

Spielteilnahme ab 21 Jahren.