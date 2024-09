Tomi Leino Trio - Blues - Roots Music

Tomi Leino ist einer der bekanntesten und beliebtesten finnischen Bluesmusiker überhaupt. Seit über 25 Jahre ist er an der Mundharmonika, an der Gitarre und als Sänger auf den großen Bühnen Skandinaviens unterwegs und nun auch endlich auch wieder in Deutschland und Schweiz zu Gast.

Mit seiner bestens aufgestellte Rhythm Section (Jaska Prepula am Bass, Gitarre und Mikko Peltola am Schlagzeug) hat er zwei ganz ausgeschlafene Blues-Experten hinter sich.

Die American Heritage International Organisation hat Tomi Leino mittlerweile offiziell in die

„Blues Hall of Fame“ aufgenommen als „Great Blues Artist from Finland“.