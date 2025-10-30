Tommaso Ieva, Harald Gassner, Antonio Maggiore & Gäste

Im Rahmen der diesjährigen Gitarrentage werden eine Auswahl bereits in Vaihingen präsentierter, sowie erstmalig im Festival zu hörender Werke offeriert.

Die Stücke spiegeln die süditalienische Tradition aus dem Mittelmeerraum wider mit besonderem Blick auf die Region Apulien. Dazu werden Antonio Maggiore und Tommaso Ieva den Besucherinnen und Besuchern Informationen zu Hintergründen und die Bedeutung der Musik erläutern.

Dieses Jahr wird das Konzert in einem neuen musikalischen Gewand dargeboten, und zwar vom Terzett um Tommaso Ieva (Gitarre, Vihuela und Erzlaute), Antonio Maggiore (Vocals, apulische Schlaggitarre und Kastagnetten) und dem Vaihinger Cellisten und Kontrabassisten Harald Gassner.

Wie immer wird es auch wieder musikalische Überraschungen für das Publikum geben. Das Besondere dieses Programms ist die Nutzung alter Dialekte und Sprachen aus dem Mittelmeerraum, wie z.B. der ethnischen byzantinisch-katoitalienischen Dialekte oder Texte aus der alten Mischsprache des Mittelmeerraumes mit Einflüssen aus diversen Sprachen darunter die Mittelmeersprache Genuas.