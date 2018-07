TOMMI Kindersoftwarepreis

Kinder zwischen 6 und 13 Jahren können in der Stadtbibliothek neue Computer- und Konsolenspiele, Apps und elektronisches Spielzeug testen und bewerten.

TOMMI, der deutsche Kindersoftwarepreis widmet sich der Bewertung und Anerkennung von innovativen und herausragenden Kindersoftware-Titeln. Mehrere tausend Kinder in über 15 öffentlichen Bibliotheken nehmen jedes Jahr an dem Medienkompetenzprojekt teil. Durch die Bewertungen aller teilnehmenden Kinder werden die Sieger ermittelt und auf der Frankfurter Buchmesse mit einem Preis ausgezeichnet. Es gilt: jede Stimme zählt.

Der Testzeitraum beginnt am Donnerstag, dem 13. September und endet am Freitag, dem 28. September 2018. Während dieser Zeit können in der Hauptstelle Dienstag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr circa 40 aktuelle Computer- und Konsolenspiele, Apps und elektronisches Spielzeug getestet und bewertet werden.

Veranstalter: Stadtbibliothek Ludwigsburg

Ort: Stadtbibliothek im KuZ, Veranstaltungsraum