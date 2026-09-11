Tomorrow‘s Tunes - Asmar Nadzhafova Quartett

Tomorrow's Tunes – eine Konzertreihe, in der sich talentierte Studierende der Musikhochschule Stuttgart ihre kreativen Projekte und Bands vorstellen. Lasst euch von frischen Klängen und innovativen Kompositionen begeistern und entdeckt die Stars von morgen in einem intimen und inspirierenden Rahmen. Seid dabei, wenn junge Musiker:innen ihre Leidenschaft auf die Bühne bringen und die musikalische Zukunft mitgestalten! Koordiniert wird die Konzertreihe von Jonas Stephan, der nicht nur bei Skin of Clazz und anderen Bands am Schlagzeug sitzt, sondern auch an der Musikhochschule Stuttgart studiert. So hat er immer einen direkten Blick auf die neuesten Trends und neue Formationen, die dort entstehen.

„Folk Stories” – unter diesem Motto führt die Geigerin und Sängerin Asmar Nadzhafova, begleitet von Klavier, E-Bass und Schlagzeug, durch ihr Programm.

2026 spielte die Band im SWR Studio in Tübingen und war Teilnehmer des renommierten SWR „Jazz College“ in Mannheim, welches auf SWR Kultur ausgestrahlt wurde.

Asmar Nadzhafova hat ihre kulturellen Wurzeln in ihren Herkunftsländern Aserbaidschan und Ukraine. In ihrem Programm gibt die Band Liedern aus diesen Ländern eine frische, jazzige Perspektive. Die Songs erzählen von Liebe, Heimat und der Verbindung zur Natur. Durch kreative Arrangements übersetzt das Quartett die Musik in eine moderne Klangsprache, welche die tiefen Emotionen der Originale auf einzigartige Weise transportiert. „Ich habe mich immer von der reichen kulturellen Vielfalt der Ukraine und Aserbaidschans inspirieren lassen.” erklärt Nadzhafova. “Es ist eine Ehre für mich, die Zuschauer auf eine musikalische Reise durch diese beiden wunderbaren Länder zu entführen und gleichzeitig meine eigene musikalische Identität in den Vordergrund zu stellen.“

Asmar Nadzhafova – Gesang, Geige

Georg List – Klavier

Andreas Riester – E-Bass

Christoph Müller – Schlagzeug

Bild

Bild