Tomorrow‘s Tunes - Iliia Vasylynets Group

Tomorrow's Tunes – eine Konzertreihe, in der sich talentierte Studierende der Musikhochschule Stuttgart ihre kreativen Projekte und Bands vorstellen. Lasst euch von frischen Klängen und innovativen Kompositionen begeistern und entdeckt die Stars von morgen in einem intimen und inspirierenden Rahmen. Seid dabei, wenn junge Musiker:innen ihre Leidenschaft auf die Bühne bringen und die musikalische Zukunft mitgestalten! Koordiniert wird die Konzertreihe von Jonas Stephan, der nicht nur bei Skin of Clazz und anderen Bands am Schlagzeug sitzt, sondern auch an der Musikhochschule Stuttgart studiert. So hat er immer einen direkten Blick auf die neuesten Trends und neue Formationen, die dort entstehen.

Die Iliia Vasylynets Group präsentiert ein mitreißendes David Sanborn Programm – eine Hommage an den legendären Saxophonisten mit seinem unverkennbar souligen Sound. Die junge Stuttgarter Band vereint aufstrebende Musiker, die ihre Groove-Fusion-Fähigkeiten in einer Sextettbesetzung bündeln.

Iliia Vasylynets überzeugt mit großem, durchsetzungsstarkem Ton und brillanter Phrasierung – geformt durch Unterricht bei Klaus Graf und Christian Weidner. Nach dem erfolgreichen Debüt im renommierten Bix Jazzclub in Stuttgart ist die Band nun auch regelmäßig in anderen Spielstätten Deutschlands zu erleben.

Pure Energie, eisenharte Grooves und leidenschaftliche Sanborn-Interpretationen –nicht verpassen!

Besetzung:

Iliia Vasylynets - Alt Sax

Cornelius Reich - Key - Guitar

Manuel Wienhart - Guitar

Nils Becker - Bass

Jakob Hafner - Drums

Lino Gerhardt – Percussion