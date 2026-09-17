Der Aktivist Cyril Dion und die Schauspielerin Mélanie Laurent lesen eine Studie. Darin steht: Unsere Zivilisation könnte in den nächsten 40 Jahren zusammenbrechen. Das wollen die beiden nicht einfach hinnehmen. Deshalb reisen sie um die Welt. Sie sprechen mit Fachleuten und mit Menschen aus verschiedenen Projekten. Alle diese Menschen haben gute Ideen für Umwelt, Wirtschaft und Demokratie.So entsteht der Film „Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen“ (2016). Ein Film, der Mut macht. Er zeigt: Eine gute Zukunft ist möglich – wenn Menschen gemeinsam etwas verändern.