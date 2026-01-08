Tomte Tummetott

In einer langen kalten Winternacht auf einem Hof mitten im Wald träumen die Tiere in ihren Ställen vom Sommer.

In einer langen kalten Winternacht auf einem Hof mitten im Wald schleicht ein sehr hungriger Fuchs durch den Schnee. In einer langen Winternacht passt Tomte auf. Wie immer, seit vielen hundert Jahren. Auf die Menschen und auf die Tiere. - Besonders auf die Hühner! Denn es schleicht ein sehr hungriger Fuchs durch den Schnee ... Das Tischfiguren-Stück des Figurentheaters Pantaleon wurde 2018 mit dem "Goldenen Ei" der Hühnerleiter Maisach für besonders feine Inszenierungen ausgezeichnet.