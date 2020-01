Farben - ton–art Ensemble

Über Farben im konkreten und im übertragenen Sinn reflektiert die Musik dieses Programms: „Treize Couleurs du Soleil Couchant“ von Tristan Murail hört den Farben der untergehenden Sonne nach. Zwischen weiß und schwarz bewegt sich Klavier- und Ensemblemusik von Franz Liszt (Nuages gris), Salvatore Sciarrino (Esplorazione del Bianco) und Aleksandr Skrjabin (schwarze Messe), die Genese der Nichtfarbe Grau wird uns in einem kurzen Film der Esslinger Künstlerin Margarete Rebmann mit der Musik von Felix Muntwiler nahe gebracht. Musik und Farbe interagieren live in einer Improvisation des Ensembles und des Künstlers Tobias Ruppert. Das Programm endet mit dem Oktett „Farben der Stille“ von Albrecht Imbescheid, in dem er die Facetten der Stille als besondere Ausprägung des Wahrnehmbaren ausleuchtet, zwischen Aufschrei und erfülltem Nichts, Stille der Ergriffenheit, des Staunens.

Albrecht Imbescheid, Flöten

Felix Behringer, Klarinetten

Ulrike Stortz, Violine

Marlene Svoboda, Viola

Céline Papion, Violoncello

Jürgen Kruse, Klavier

Thilo Ruck, Gitarre

Hannes Brugger, Schlagzeug

Maria Stange, Harfe

Tobias Ruppert, Live-Grafik

Leitung Viktoriia Vitrenko