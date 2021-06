Forum der Kulturen e.V. präsentiert

Tonalite

Unvoreingenommen und frisch präsentieren uns die sympathischen Musiker von Tonalite sowohl türkischen Pop aus den Sechzigern bis heute als auch anatolische Traditionals. Gesanglich bietet die Formation gleich zwei wundervolle Stimmen – zum einen die der charmanten Sängerin Yasemin Kizil, die auf authentische Weise mit den Arabesken des Orients spielt. Zum anderen singt Mert Eylem mit wohlklingender Stimme und begleitet auf der Gitarre rhythmisch mit einer eher westlichen und poppigen Attitüde. Und wenn wir schon beim Rhythmus sind: Den Groove geben Selvi Aydemir am Bass und Melih Özdemir an den Drums vor. Die Langhalslaute des Nahen Ostens, gespielt vom Esslinger Musikschulleiter Cemil Aydemir, setzt dabei dezent traditionellere Akzente. Aber vor allem durch die Kaval, das Instrument von Tayfun Durak, die klingt wie eine Art orientalische Querflöte, bekommt die Musik stets eine Färbung in Richtung Morgenland und Orient – sie berührt und verzaubert ihre Zuhörer*innen. Eine hörenswerte, abwechslungsreiche und musikalisch ansprechende Mischung, die durchaus sehr viel Potential hat!

Mazen Mohsen & Hans Fickelscher

Mazen Mohsen studierte in Syrien Musik, Gitarre, Oud und Gesang. Er ist überzeugt, dass Musik eine Sprache ist, die jeder versteht, mit der man Brücken zwischen den unterschiedlichen Kulturen bauen und Frieden voranbringen kann. In diesem Sinne bringt er manchmal Deutsch in den Kontext eines arabischen Liedes ein, oder Arabisch in den eines deutschen Liedes.

Mit Hans Fickelscher hat er schon viele gemeinsame musikalische Projekte gestaltet, wie zum Beispiel Musik für das Theater Hebebühne, für Gregory Darcys Menschen Tanzen und für das preisgekrönte inklusive Ensemble Die TanzKompanie. Hans Fickelscher ist Schlagzeuger und Perkussionist aus dem Bereich Modern Jazz und spielt mit vielen internationalen Musiker*innen zusammen. Er ist einer der vielseitigsten und interessantesten Musiker aus dem Raum Stuttgart. Pädagogisch und künstlerisch wirkt er oft spartenübergreifend mit Tanz, Schauspiel oder Lyrik. Er erhielt mehrere Auszeichnungen und Preise. Mit festen Wurzeln in der orientalischen Musik und dem Flamenco und einem ständig wachsenden Interesse am Jazz beschreitet das Bühnenprogramm der beiden im Duo eine Reise durch Andalusien, Nordafrika, den Nahen Osten hin nach Deutschland. Die Stücke vereinen sich zu einem homogenen Repertoire und Klang.

Niwel Tsumbu & Péter Erdei

Niwel Tsumbu kam 2004 aus der Demokratischen Republik Kongo nach Irland. Es dauerte nicht lange und er etablierte sich als innovativer Musiker, der sich mit seinem eleganten und flüssigen Gitarrenspiel sowie seinem Gesang und seinen Kompositionsfähigkeiten einen Namen machte. Drei Alben hat er bereits unter eigenem Namen veröffentlicht und ist zusammen mit Sinead O’Connor, Glen Hansard oder den Hothouse Flowers aufgetreten, einigen der bekanntesten irischen Künstler*innen weltweit. Währenddessen hat er nicht aufgehört, an seiner eigenen Musik – einer besonderen Fusion aus Rhumba, Weltmusik, Flamenco, Soukous und Klassik – zu arbeiten. Péter Erdei ist ein ungarischer E-Bassist, der während der Pandemie Ende 2020 nach Deutschland gezogen ist. Die letzten 15 Jahre hat er allerdings in Irland verbracht, wo er sich mit großer Leidenschaft sämtlichen musikalischen Stilen widmete und dort schnell zu einem gefragten Bassisten avancierte. Auch er hat mit vielen großen irischen und international renommierten Künstler*innen gearbeitet – wie mit Kurt Rosenwinkel, Liam O´Maonlai, Marius Pop, Zsolt Kaltenecker oder Curtis Fowlkes. Niwel und Péter haben während der letzten zehn Jahre in verschiedensten musikalischen Szenarios und Besetzungen gemeinsam gespielt – und so eine starke musikalische und spirituelle Verbindung aufgebaut, die man live besonders eindringlich erleben kann. Besetzung: Niwel Tsumbu: Gesang, Gitarre | Péter Erdei: E-Bass