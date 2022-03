Tonbandgerät - Pixel Lametta Tour

Die für April 2021 angesetzte Deutschland-Tournee von Tonbandgerät kann aufgrund der aktuellen Lage leider nicht wie geplant stattfinden und wird daher verschoben. Der Großteil der Konzerte findet im Frühjahr 2022 statt.

Bereits gekaufte Tickets behalten für die Ersatztermine ihre Gültigkeit.

Zwar müssen die Fans bis zur Tournee noch ein wenig warten, sie können sich dafür allerdings über eine schöne musikalische Entschädigung freuen:

Am Freitag, den 09.04. wird die neue Single „Partners In Crime“ und zeitgleich die „Pixel Lametta EP“ veröffentlicht.

Den neuen Song „Partners In Crime“ widmen Tonbandgerät den guten, großen Freundschaften. Den Leuten, auf die man sich immer verlassen kann, egal was kommt. „Du weißt, du kannst auf mich zählen. Ich lass alles links liegen und rechts lass ich stehen, denn wir sind Partners in Crime und das wird immer so sein.“, singt Ole Specht zu einem Instrumental, das irgendwo zwischen The Streets und verschwurbelten Indie-Gitarren pendelt. Eine große Hymne an die schlechten Ideen, die gemeinsam zu den besten Erinnerungen werden.Die „Pixel Lametta EP“ ist im Rahmen des Corona-Sommers 2020 entstanden. Eigentlich war für 2020 bereits alles geplant: Studio, Festivalsommer, neues Album, Tour und dann kam alles anders. Kurzerhand haben Tonbandgerät alle Pläne über Bord geworfen und das beste aus der Situation gemacht und die „Pixel Lametta EP“ aufgenommen. Nicht im Studio, nicht zusammen, sondern jeder für sich zuhause mit seinem Laptop. Komplettes Neuland für alle.

Und wie klingt das digitale Tonbandgerät? Überraschend homogen. Als lägen bei den Aufnahmen zwischen ihnen keine Kilometer an Glasfaserkabeln, sondern nur eine Regiescheibe in der Studiowand. Und auch die Auswahl der fünf Songs erinnern nicht an introvertierten Bedroom Pop, sondern macht Lust die Indie Pop-Band mal wieder auf einem Festival zu sehen und sich tanzend in den Armen zu liegen.