Toni Mogens – Bis Ans Ziel Tour

Alles begann mit seinem ersten eigenen Song, den er 2015 anlässlich seiner Abiturfeier schrieb. „Ich bin Raus“, wurde zum Beginn von etwas Großem und zählt mittlerweile auf YouTube knapp 130.000 Klicks. Neue Songs entstanden und mit dem Gewinn des „Offerta Music Awards Karlsruhe“ im Dezember 2016, wurde sein Wunsch nach mehr bestärkt. Im März 2017 publizierte er dann seine erste eigene EP „Alles Geht“ unter seinem damaligen Künstlernamen „TONI“. Zahlreiche Auftritte folgten und eine große Releaseparty im JUBEZ Karlsruhe, auf welche eine Einladung zur Fernsehsendung „Kaffee oder Tee“, ins SWR Fernsehen, folgte.

Unter neuem Künstlernamen – als „TONI MOGENS“ – arbeitet der Multiinstrumentalist nun an seinem Debutalbum und man kann gespannt sein auf neue Klänge mit viel Leidenschaft und Herzblut, für welche er bereits im aktuellen Jahr zum „Best POP Artist“ beim NAMEFEST in Krasnodar (RUS) gekürt wurde!

Once on Earth:

Vier junge, leidenschaftliche Musiker, mitreißender, einfühlsamer Indie - Pop und eine charmante und authentische Bühnenshow- das ist die Newcomerband Once On Earth aus Stuttgart! Seit ihrer Gründung 2014 schreibt die Band ununterbrochen an Songs, spielt Konzerte über Konzerte und probt in jeder freien Sekunde um das zu tun, wofür ihr Herz brennt: Musik schreiben die Laune macht, inspiriert und bewegt. Dass Once On Earth auch live überzeugen, zeigten sie unter anderem bei einer Vielzahl von Bandcontests, bei denen sie sowohl Jury als auch Publikum begeisterten. So spielten sie 2016 beispielsweise im europäischen Finale des Emergenza-Bandcontests auf der Center Stage der internationalen Musikmesse in Frankfurt und gewannen den Stuttgarter Rocktest. Nach zahlreichen Shows in Süddeutschland und der Schweiz ist Once On Earth bereit für Mehr!

Ihre Songs hinterfragen lebensnahe Situationen und sind durch eingängige Melodien geprägt. Im Vordergrund sticht der kraftvolle, weibliche Gesang hervor - Gänsehaut-Feeling Garantiert!