Toni's Saisonaler Kochkurs feat. Kraftbier0711

Die meisten Obst- und Gemüsesorten gibt es in der heutigen Zeit ganzjährig zu kaufen. Dieser bequeme Luxus beim Einkaufen führt dazu, dass wir im Gegensatz zu unseren Großeltern oft gar nicht mehr wissen, wann welches Gemüse Saison hat.

Bei unserem saisonalen Kochkurs in Stuttgart frischen wir dieses Wissen auf und zeigen Ihnen das Beste, was die Jahreszeiten zu bieten haben. So tragen wir nicht nur etwas zum Schutz der Umwelt bei und verhindern lange Transportwege, sondern wir werden auch schnell feststellen, dass saisonales Obst und Gemüse, das frisch vom Feld kommt, einfach besser schmeckt.

Und ganz nebenbei nehmen Sie sich eine Auszeit vom Alltag beim Kochen und genießen den Abend in netter Runde.

Unter diesem Aspekt wird Toni (Instagram: toni.schreiner, HP: www.tonistrendlupe.com, FB: TonisTrendlupe) mit Euch die Zutaten frisch auf dem Markt auf dem Wilhelmsplatz einkaufen, Euch ausreichend über alles Wissenswerte informieren und Euch alle Fragen beantworten, die Euch auf dem Herzen liegen.

Anschließend werdet Ihr die Zutaten gemeinsam verarbeiten und zu einem leckeren 3-Gänge-Menü verarbeiten. Das Tüpfelchen auf dem i, ist an diesem Abend der Besuch von den Jungs von Kraftbier0711. Kraftbier0711 führt Euch nicht nur in die Welt des "Craftbeers" ein, sondern Sie haben Euch auch passend zu diesem herbstlichen Menü, Biere ausgesucht, die Ihr dann gemeinsam an diesem Abend und zu den einzelnen Gängen verkosten könnt

Noch ein paar Hard-Facts:

- gekocht wird ein 3-Gänge-Menü, saisonale und frsiche Zutaten vom Markt, begleitet von den Jungs von Kraftbier0711

- max. 8-10 Teilnehmer

- Beginn: 17:00 Uhr, vorraussichtliches Ende: 21:30 Uhr

Wir freuen uns auf einen gelungenen Abend.

w7-Eventlocation

Wilhelmsplatz 7

70182 Stuttgart

