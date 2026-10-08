Toni Simon wurde 1887 in Lengenfeld unterm Stein in Thüringen geboren und starb 1979 in Ludwigsburg. Dem männlichen Geschlecht zugeordnet war Toni Simon verheiratet, Vater von fünf Kindern und bezeichnete sich als Transvestit.

Mit ihrem öffentlichen aktivistischen Auftreten war Toni Simon auch immer selbst ein Politikum - eine willensstarke Person, die mit ihrer geschlechtlich und gesellschaftlich nonkonformen Lebensweise trotz staatlicher und gesellschaftlicher Bedrohungen und größter Gefährdung im Nationalsozialismus ge- und überlebt hat.

Das Ehepaar Simon führte ab Ende der 1920er Jahre das queere Cafe 4711 in Essen, deutschlandweit bekannt wurde Toni Simon durch die 1932 erschienene Broschüre „Mann oder Frau?“. 1937 wurde Toni Simon vom Sondergericht Stuttgart wegen „Heimtücke“ verurteilt, der Antrag auf Wiedergutmachung für die Haft in der Strafanstalt Rottenburg/Neckar, sowie für die anschliessende Schutzhaft im Polizeigefängnis und KZ Welzheim wurde abgelehnt.