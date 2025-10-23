Toni und Helene

Helene, eine einst gefeierte Theaterdiva, lebt zurückgezogen in einer Seniorenresidenz.

Mit weit über 80

Jahren und der Diagnose einer unheilbaren Krankheit hat sie sich bereits einen Termin in einer Sterbeklinik organisiert. Nur mit der Anreise gibt es Probleme, denn Madame kann ihren Jaguar nicht mehr selbst fahren. Der Neffe verweigert jede Hilfe als Chauffeur für die letzte Reise und möchte sie am liebsten entmündigen lassen. Dafür bringt das Schicksal unerwartet Toni ins Spiel. Die patente Lebenskünstlerin muss sich nach einem Sturz vorübergehend in Helenes Residenz erholen. Die anfängliche Abneigung der beiden unfreiwilligen Zimmernachbarinnen weicht langsam einer ziemlich besten Freundschaft und so sitzt das ungleiche Damen-Duo bald im stattlichen Oldtimer und fährt gen Schweiz… Sterben ist nichts für Feiglinge, das Leben aber auch nicht. Eine warmherzige Komödie über Freundschaft und über den Mut, immer wieder neu anzufangen – und über Fragen zum Sinn des Lebens und den Wert des Augenblicks.