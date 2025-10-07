Toni und Helene

Warmherzige Komödie über Freundschaft und den Mut, immer wieder neu anzufangen.

Um in der Schweiz Sterbehilfe in Anspruch nehmen zu können, schließt sich eine einst gefeierte, schwer an Krebs erkrankte Schauspielerin in einer österreichischen Seniorenresidenz mit ihrer tatkräftigen Zimmernachbarin zusammen. Diese willigt ein, sie ins Nachbarland zu fahren, was angesichts ihrer eigenwilligen Auslegung von Verkehrsregeln zu einem Road-Trip der speziellen Art ausartet.