Musikmachen mit dem Computer? - Ist kreativ und einfach!

Mein Tablet hat verschiedene Musikapps - was kann ich damit alles machen?

Was ist ein Loop? Was ist ein Remix? Wie setze ich virtuelle Instrumente ein? Das alles lernst du im Tonlabor. Wir erstellen Loops, Beats und eigene Samples, wir arrangieren virtuelle Instrumente, wir nehmen auf und musizieren gemeinsam. Am Ende steht immer ein fertiges Musikstück.

Wer kann mitmachen? - Alle Musikbegeisterten, die die Möglichkeiten von Tablets, Laptops und Smartphones nutzen wollen. Jeder, der ein Instrument spielt oder singt und zusätzlich die neuen Medien für sich entdeckt hat.

Was machen wir im Kurs?

Erstellen von Loops, Beats und eigenen Samples

mehrspuriges Arrangieren virtueller Instrumente

Aufnahmen mit virtuellen und "echten" Instrumenten

Sounddesign und Neuarrangements von Songs

eigene musikalische Ideen zu Songs werden lassen

in der Musikschule der vhs Reutlingen