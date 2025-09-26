Tonne-Party zum Spielzeitauftakt

Vielfalt ist für uns an der Tonne nicht bloß ein Konzept – sie ist der Herzschlag unserer Arbeit und spiegelt die bunte Realität Reutlingens wieder.

Was wäre ein Theater ohne jene, für die es spielt? Und was könnte schöner sein, als gemeinsam mit Ihnen und euch in eine neue Spielzeit zu starten? Darum freuen wir uns sehr, zum Auftakt der neuen Spielzeit 2025/26 – und nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr – erneut mit dem Tonne-Theaterverein zur Tonne-Party einzuladen.

Erleben, was die kommende Saison bringt und gleichzeitig feiern, tanzen, Spaß haben! Zum zweiten Mal räumen wir zu diesem Zweck den großen Theatersaal in der Jahnstraßen leer und schaffen Platz für alles, was der Abend bringen mag. Wir geben einen Überblick über die kommenden Produktionen – und dann die Tanzfläche frei. Die Band »Combo Cumbiale« entfacht mit energiegeladener Cumbia aus Lateinamerika sommerliches Lebensgefühl. Im Anschluss legen die hauseigenen DJs auf. Der Theaterverein bietet kulinarische Leckerbissen an.