Vielfalt ist für uns an der Tonne nicht bloß ein Konzept – sie ist der Herzschlag unserer Arbeit und spiegelt die bunte Realität Reutlingens wider.

Was wäre ein Theater ohne jene, für die es spielt? Und was könnte schöner sein, als gemeinsam mit Ihnen und euch in eine neue Spielzeit zu starten? Darum freuen wir uns sehr, in mittlerweile schon bewährter Tradition zum Auftakt der neuen Spielzeit 2026/27 gemeinsam mit dem Tonne-Theaterverein zur Tonne-Party einzuladen.

Aus erster Hand erfahren, was die neue Theatersaison zu bieten hat, und dabei feiern, tanzen, Spaß haben! Zu diesem Zweck räumen wir wieder den großen Theatersaal in der Jahnstraße leer und schaffen Platz für alles, was der Abend bringen mag. Wir geben einen Überblick über die kommenden Produktionen – und dann die Tanzfläche frei. Die Band »Combo Cumbiale« verwandelt mit energiegeladener Cumbia aus Lateinamerika den Herbstanfang in sommerliches Hochgefühl. Im Anschluss legen die hauseigenen DJs auf. Der Theaterverein bietet kulinarische Leckerbissen an.