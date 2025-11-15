Tonne tanzt Tango

Tango an der Tonne hat mittlerweile eine lange Tradition: Zuletzt wurden die Musik und der Tanz in der Uraufführung "Spielen Sie doch mal einen Tango, Maestro!" über den Tango-Revolutionär Astor Piazzolla gefeiert.

Nun lädt die Tonne zum zweiten Mal gemeinsam mit Martina Beilharz von "Tango Vision" zum gemeinsamen Tanzen im Foyer des Theaterbaus ein, wo Sie die stilvolle Atmosphäre eines argentinischen Tangoabends genießen können. Neuankömmlinge und Zuschauer*innen sind ebenso herzlich eingeladen wie erfahrene Tänzer*innen.