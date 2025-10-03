Tonne turtelt

Theater Reutlingen - Tonne 2 Jahnstraße 6, 72762 Reutlingen

Es gibt Abende, da bleibt man besser daheim. Aber dann gibt’s auch die anderen. Die mit Musik, die mit Möglichkeiten. 

Die Tonne lädt alle in ihr Foyer ein, die tanzen oder trinken, taumeln oder träumen, tratschen oder teilen möchten. Charmant durch den Abend führt David Liske – mit Witz, Musik und dem richtigen Gespür für Timing und Zwischenmenschliches. Für alle, für Allein-Gekommene, für Fast-Verliebte und Noch-nicht-Gefundene. Ein Tanzabend, der nichts verspricht. Außer, dass da was sein könnte.

Info

Theater Reutlingen - Tonne 2 Jahnstraße 6, 72762 Reutlingen
Theater & Bühne
Google Kalender - Tonne turtelt - 2025-10-03 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Tonne turtelt - 2025-10-03 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Tonne turtelt - 2025-10-03 20:00:00 Outlook iCalendar - Tonne turtelt - 2025-10-03 20:00:00 ical

Tags