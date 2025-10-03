Tonne turtelt

Es gibt Abende, da bleibt man besser daheim. Aber dann gibt’s auch die anderen. Die mit Musik, die mit Möglichkeiten.

Die Tonne lädt alle in ihr Foyer ein, die tanzen oder trinken, taumeln oder träumen, tratschen oder teilen möchten. Charmant durch den Abend führt David Liske – mit Witz, Musik und dem richtigen Gespür für Timing und Zwischenmenschliches. Für alle, für Allein-Gekommene, für Fast-Verliebte und Noch-nicht-Gefundene. Ein Tanzabend, der nichts verspricht. Außer, dass da was sein könnte.