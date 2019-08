Ein Cellist, eine Schauspielerin, ein Sprecher. Drei Kunstdisziplinen. Zunächst in Konkurrenz, dann zufällig gemeinsam, am Ende das Große Ganze erzählend. Ein Abend an dem Sie zeitweise die Augen schließen und sich von Musik und Sprache treiben lassen um sie dann wieder zu öffnen, der Sprache des Körpers lauschend.