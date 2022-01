Tonobjekte - Experimentelle Kleinkunstplastik

Wir erarbeiten Tonskizzen von etwa 15 cm Höhe nach zweidimensionalen Vorlagen, von bekannten Künstlern wie z.B. Renoir „Badende“ oder von Picasso „Portrait de femme au béret éccossais“. Es ist alles erlaubt und gewünscht vom Impressionismus, Expressionismus, Surrealismus bis hin zur Moderne. Bitte bringen Sie Vorlagen mit, die Ihnen gefallen und die Sie ansprechen. Wir werden gemeinsam eine Auswahl treffen und besprechen, was zur Umsetzung geeignet ist und was nicht in Frage kommt. Die Tonskizzen werden massiv aufgebaut, wobei ein besonderes Augenmerk auf die Proportionen und die Oberflächen gelegt wird. Die Plastiken können zum Schluss nach Belieben mit Engoben bemalt werden.

Bei diesem Workshop liegt die Maximalteilnehmerzahl bei 6 Personen, so dass eine noch individuellere Beratung und intensivere Einzelbetreuung möglich ist.

Leitung: Christiane Franz-Schmitt

Kursnr.: JE9

Bitte mitbringen: Arbeitskleidung, 1 stabiles Küchenmesser mit kurzer Klinge, Skizzenblock , Bleistift, Schere

Falls vorhanden: eigenes Werkzeug wie Modellierhölzer, Schlagholz, Ziehklingen, Schneidehölzer, etc.