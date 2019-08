Tony Hadley in Mosbach in der Alten Mälzerei

Mit dem Spandau Ballett startete der britische Popsänger Tony Hadley in den 80er-Jahren dank Hits wie „True“ oder „Gold“ eine Weltkarriere. Nun ist er solo unterwegs und kommt auf seiner TALKING TO THE MOON Europatournee für sechs Shows nach Deutschland.

Tony Hadley zählt zu den bekanntesten Sängern der Popmusik. Mit SPANDAU BALLET, den Pionieren der New-Romantic-Bewegung in den 80er Jahren, schrieb der Brite mit Hits wie “Gold”, “Only When You Leave”, “Lifeline”, “Through the Barricades” sowie “True“ internationale Popgeschichte. Zusätzlich machte sich Hadley durch die musikalische Beteiligung an der Band Aid UK Charity-Single “Do They Know It’s Christmas“ und seinem Auftritt beim Live Aid 1985 in London weltweit einen Namen. Außerdem performte er bei dem legendären Konzert zu Gunsten Nelson Mandelas im Wembley Stadium im Juni 1988.

2018 veröffentlicht Hadley sein neues Solo Album „Talking to the Moon“, welches ein neues Kapitel seiner selbst signalisiert. An der Produktion des Albums waren neben Tony auch einige andere talentierte Songschreiber beteiligt: Der erste Song „Tonight Belongs To Us“ und „How I Feel About You“ wurden von Toby Gad geschrieben, der bereits mit Künstlern wie Beyoncé, Shakira und John Legend zusammengearbeitet hat.

Hadley reflektiert den Titel des Albums folgendermaßen: „Haben wir nicht alle schon mal irgendwann zum Nachthimmel hinaufgeblickt, den Mond und die Sterne angestarrt und uns gefragt was der Sinn hinter all dem steckt? Oder haben mit dem Mond gesprochen, nach Antworten gesucht, vielleicht um Hilfe gebeten oder waren einfach nur von seiner Schönheit fasziniert?“

Im Rahmen seiner Talking To The Moon Europatournee wird Hadley selbstverständlich neben der Darbietung seiner elf neuen Songs auch alle großen Hits der Spandau Ballet -Ära performen. Fast dreißig Jahre nach dieser Zeit ist seine Stimme noch genauso einzigartig und leidenschaftlich wie damals.