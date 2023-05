Too Cool - Tribute to Chet Baker

Sue und Neal Richardson sind nach der mehr als gelungenen Premiere letztes Jahr zurück im Rittersaal.

In ihrer diesjährigen Show erklingt die wunderschöne Musik des Trompeters Chet Baker, die an die verrauchten Jazzclubs der Westküste der 1950er Jahre erinnert.

Hinter dessen romantischer Musik verbarg sich eine tragische, von Heroin geprägte Existenz. Seine faszinierende Geschichte verkörpert die des klassischen Jazzmusikers. Anhand seiner bekanntesten Songs und Interpretationen erzählen die Briten diese nach. Dazwischen spinnt sich eine Erzählung, die von der Schauspielerin Sylvia Syms mitentwickelt wurde. Im legendären Londoner Jazzclub Ronnie Scott’s hatten sie ausverkauftes Haus. Das Album Too Cool belegte Platz 8 in den Jazz-Charts der Sunday Times der 100 Best Records of The Year 2013. „Ich scherze nicht, wenn man die Augen schließt, hört man Chet Baker…” sagt Richard Wheatly von Jazz FM.

Konzert #3 € 29/26 erm. 26/23