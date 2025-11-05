Carolin Worbs und Miguel Robitzky sind zu viel im Internet. Und meistens auch zu tief: Als Autor:innen für das ZDF Magazin Royale klicken sich die beiden von einem Fakt zum nächsten und betreten im nächtlichen Recherche-Rausch neue Welten.

Nach dem grandiosen Erfolg ihrer letzten Tour kehrt too many tabs 2025 zurück auf die Bühnen Deutschlands und der Schweiz – diesmal mit einer Show, die so schillernd und absurd ist, dass selbst DJ BoBo und Andrea Berg vor Neid erblassen würden.

Inspiriert von den glitzernden Bühnenoutfits des Schlagers und den epischen Storylines der 90er-Jahre-Popkultur, entführen die Internet-Archäolog:innen Carolin Worbs und Miguel Robitzky das Publikum in eine Welt voller vergessener YouTube-Dokus, bizarrer Online-Gerüchte und nostalgischer Schlager-Referenzen.