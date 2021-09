Anstatt allein vor dem heimischen Bildschirm, versammeln wir uns vor der großen Leinwand und schauen gemeinsam Humane Methods (16 Uhr), Princess Hamlet (17 Uhr) und Zombie.TV (18.30 Uhr).

Eintritt frei und ohne Anmeldung. First come, first serve.

Weitere Infos zum TOOLS Festival gibt es hier