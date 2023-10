Von Urs Widmer.

Sie können es nicht begreifen, was Ihnen nun selbst passiert. Auch Top Manager, sogenannte Top Dogs, werden einmal entlassen. Sie erleben nun das, was sie bisher vielen Arbeitnehmern mit einer Entlassung angetan haben. Sie entfremden sich vom Beruf, ihrem Privatleben und sich selbst. Ein normales Leben ist nach der Kündigung für sie nicht mehr möglich. Sie streben verzweifelt nach Macht, Ansehen, Einfluss und Geld. In einem „Outplacementcenter“ treffen sie zwecks Schockabfederung, Enttäuschungsverarbeitung und späterer beruflicher Reintegration zusammen.

Es ist ein Königsdrama der Wirtschaft, keine Sozialreportage. Schon tröstlich zu wissen, dass es auch `die da oben´ jederzeit treffen kann. Lachend, teils schadenfroh, bestens unterhalten, aber immer wieder auch beklommen begreift das Publikum: da ist etwas faul, es bahnt sich ein wölfischer Kapitalismus seinen Weg…