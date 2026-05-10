Topas - Der Fröschle

TOPAS gehört zu den international erfolgreichsten deutschen Zauberkünstlern.

Das Publikum hat TOPAS als perfekten Illusionisten kennen gelernt, der ganze Busladungen verschwinden lässt. Doch hierzulande tritt er unter auch seinem bürgerlichen Namen Thomas Fröschle als wortgewaltiger Kleinkünstler auf. Der Fröschle hat sein Publikum auch als Comedian fest im Griff. Ob Zauberer oder Comedian – Fachleute und Publikum sind sich einig, dass der Kosmopolit auch handwerklich ein erstklassiger Entertainer istRund 200 Shows spielt er pro Jahr. In Las Vegas, Paris und Peking, in Hamburg, Düsseldorf und Pfullingen.