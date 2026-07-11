TOPAS & Helge Thun „Funny Magic“

Die ehemaligen Wunderkinder sind zurück! Topas und Helge Thun tragen mittlerweile nicht nur ihre Geheimratsecken mit Würde, sondern auch ihre nagelneuen Smokings.

Wer Herren in Anzügen mag, hat also schon zwei Argumente für diesen Abend.

Elegant, aber nicht affig, zaubert das „Heckmeck-Ratpack“ ein Las Vegas vor Siegfried & Roy auf die Bühne. Begleitet von der imaginären Magic Mystery Big Band unter der Leitung von Harry Houdini entfesseln sie ein fingerfertiges Feuerwerk voller funny Failversuche und verblüffender Furiositäten. Mit swingender Magie und lässigem Witz. Mit Slapsticks und Gagtricks.