TOPAS-Magic

TOPAS zeigt seine größten Tricks!

Als zweifacher Weltmeister der Magie gehört er zu den international erfolgreichsten Zauberkünstlern der Welt. TOPAS zieht in der FILharmonie in Filderstadt alle Register und verblüfft mit den spektakulärsten Kunststücken aus seinem Repertoire.

Der Magier schoss sich schon mit einem Schleudersitz ins Publikum, spielte mit elektrischen Blitzen, ließ ein Meer von Lautsprechern basswummernd erscheinen, nutzte Secret Power und rannte einem Laufband überirdisch davon. Nun hat sich TOPAS mit einer Best-of-Show angekündigt. Genaues weiß man noch nicht. Aber der Veranstalter soll beide Ladedocks der Bühnenanlieferung freihalten, der Technik Urlaubssperre geben und beim Einrichten des Saalplans eine Aufzeichnung fürs Fernsehen vorsehen. Der Magier packt in der FILharmonie, so scheint es, das große Besteck aus. TOPAS steht für eine zeitgemäße, perfekt inszenierte Zauberei. Ob atemberaubende Illusionen oder so winzige wie witzige Taschenspielertricks – der Stuttgarter präsentiert seine Kunst stets mit der entwaffnenden Nonchalance eines Stand-up-

Comedians. TOPAS war nicht nur einer der jüngsten Weltmeister in der Geschichte der Zauberkunst, sondern hat als einziger Magier diesen Titel gleich zweimal gewonnen. Mit virtuoser Fingerfertigkeit, neuartigen Effekten und großen Illusionen feiert TOPAS seit mehr als zwei Jahrzehnten Erfolge im In- und Ausland. Er war Gast in mehr als 50 TV-Shows weltweit, spielte im Caesars Palace in Las Vegas sowie im Magic Castle in Los Angeles und war in den USA 2004 „Illusionist of the Year“.

Die Show wird an diesem Abend aufgezeichnet – seien Sie live dabei!