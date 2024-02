Topas & Michael Krebs

Zwei Großmeister der Unterhaltung und Gewinner des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg begeistern mit einem magisch-komischen, aberwitzig-zauberhaften und wundervoll musikalischen Abend: TOPAS und Michael Krebs reißen bei der gemeinsamen Show in Filderstadt jede Menge Wundertüten auf, prall gefüllt mit ihren besten Nummern.

TOPAS war nicht nur einer der jüngsten Weltmeister in der Geschichte der Zauberkunst, sondern hat als einziger Magier diesen Titel gleich zweimal gewonnen. Mit virtuoser Fingerfertigkeit, neuartigen Effekten und Großillusionen feiert TOPAS seit Jahrzehnten Erfolge in Metropolen wie Las Vegas, Los Angeles, Yokohama, Monte-Carlo und Stuttgart. So kommt der Meister der Illusionen viel in der Welt herum und entwickelt ein gutes Gespür für faulen Zauber. Den deckt er in der Rolle des Comedian mit großem Spaß auf:

Waren wir wirklich auf dem Mond? Wie funktioniert der Push-up-BH? Wie täuschen uns Hotelzimmer Frische vor? Mit komischen Erkenntnissen verblüfft TOPAS ebenso wie mit magischen Kabinettstücken.

Michael Krebs spielt krachend-schöne PianoSongs Texten voll auf die Zwölf. Er hätte zwar lieber einen richtigen Beruf erlernt, aber diese verdammte Sucht nach Musik und Rock ’n’ Roll hat alles kaputt gemacht. Einmal infiziert, konnten ihn auch der schütterste Tanzband-Gig und die übelste Hotelbar-Pianistenmucke nicht davon abhalten, von selbst geschriebenen Liedern leben zu wollen. Die spielte der studierte Jazzpianist so lange überall vor, bis er mit immer mehr Kabarett-, Kleinkunst- und Musikpreisen überhäuft wurde. Seither begeistert er regelmäßig bei „NightWash“, dem „Satire-Gipfel“, dem „3satFestival“ und gastiert mit seiner Band „Die Pommesgabeln des Teufels“ bei den Metalheads in Wacken oder auch mit der Münchner Kammerphilharmonie dacapo.